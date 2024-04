Torcedores levaram faixa dando 'tchau' para Ronaldo - Reprodução

Publicado 28/04/2024 21:22

Rio - A vitória do Cruzeiro sobre o Vitória, neste domingo (28), no Mineirão, pela 4ª rodada do Brasileirão, ficou marcada pela despedida da torcida cruzeirense para Ronaldo. O Fenômeno encaminhou a venda da SAF para o empresário Pedro Lourenço, fundador e proprietário da rede "Supermercados BH".

No jogo contra o Vitória, torcedores do Cruzeiro levaram faixas com as frases "Tchau Ronaldo" e "Obrigado Pedrinho". Desde o ano passado, o Fenômeno foi alvo de críticas por parte da torcida. Nas últimas semanas, ele chegou a ter uma bandeira queimada. Além de faixas, sacolas do "Supermercados BH" foram levadas.

As críticas ao Fenômeno são pela falta de competitividade do Cruzeiro nas competições nacionais. A Raposa voltou para a elite do futebol brasileiro sob a gestão de Ronaldo, mas teve um ano sem brilho em 2023. O time não tem grandes estrelas. Por outro lado, o clube está organizado e com dívidas controladas.

Conheça Pedro Lourenço

Pedro Lourenço é um velho conhecido do Cruzeiro. O empresário, que é cruzeirense, investe no clube desde a gestão dos irmãos Perrella, ajudando com empréstimos, contratações, aportes financeiros e patrocínios. Ele bancou reformas para modernização da Toca da Raposa II mesmo durante a SAF de Ronaldo.

No ano passado, Pedro Lourenço fez um aporte de R$ 100 milhões em debêntures. O negócio deu ao empresário a possibilidade de transformar no futuro o valor investido em 20% das ações. Agora, ele tem conversas avançadas para se tornar sócio majoritário e adquirir os percentuais de Ronaldo (90%).

Ronaldo comprou 90% das ações da SAF do Cruzeiro em dezembro de 2021 por R$ 400 milhões. Em uma festa no ano passado, o Fenômeno "antecipou" a venda para o empresário Pedro Lourenço. Em tom de brincadeira, o ex-jogador disse que não ia "ficar para sempre" e que iria vender para Pedrinho.