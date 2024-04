Raphael Claus foi o árbitro de Flamengo x Botafogo em 2024 e 2023 - Paul Ellis / AFP

Raphael Claus foi o árbitro de Flamengo x Botafogo em 2024 e 2023Paul Ellis / AFP

Publicado 28/04/2024 17:45 | Atualizado 28/04/2024 17:47

A CBF divulgou, na tarde deste domingo (28), o áudio do VAR sobre o lance do segundo gol do Botafogo na vitória por 2 a 0 sobre o Flamengo , no Maracanã, pelo Brasileirão. Apesar da reclamação dos rubro-negros de falta de Diego Hernández em Fabrício Bruno,