Samuel Xavier sofreu uma pancada no pé direito contra o Cerro Porteño, do Paraguai, e não se recuperou - Norberto Duarte / AFP

Publicado 28/04/2024 16:00

Rio - O Fluminense ganhou um desfalque de última hora para enfrentar o Corinthians. O lateral-direito Samuel Xavier não se recuperou de uma pancada sofrida no pé direito, contra o Cerro Porteño, do Paraguai, na última quinta-feira (25), e foi poupado da partida deste domingo (28), na Neo Química Arena, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Guga será o substituto.

Samuel Xavier chegou a receber atendimento médico em campo e foi retirado pela maca, mas retornou em seguida mesmo com dores e jogou os 90 minutos contra o Cerro Porteño. O lateral será reavaliado no retorno da delegação ao Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (29), para saber se terá condições de enfrentar o Sampaio Corrêa-MA, quarta (1), e Atlético-MG, domingo (4), no Espírito Santo.

Semana longe do Rio de Janeiro

Sem o Maracanã à disposição para o jogo contra o Atlético-MG, o Fluminense escolheu o Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, para mandar a partida. A escolha foi motivada, principalmente, pela decisão do Sampaio Corrêa-MA, adversário da terceira fase da Copa do Brasil, em vender o mando de campo para o mesmo local.

O Fluminense não poderá mandar o jogo contra o Atlético-MG no Rio de Janeiro porque a Polícia Militar (PMERJ) não garantiu a segurança em virtude de outros dois eventos na cidade: o show da Madonna, em Copacabana, e do UFC 301, na Barra da Tijuca. Assim, a diretoria tricolor viu no Espírito Santo a oportunidade de diminuir o desgaste com viagens.