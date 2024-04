Em 2024, John Kennedy não está bem e foi pouco aproveitado por Fernando Diniz no Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 26/04/2024 20:54

admitiu o erro e pediu "cabeça no lugar" ao camisa 9, que participou de uma festa antes do clássico com o Vasco ao lado de outros três atletas — Alexsander, Kauã Elias e Arthur, que também foram afastados. Rio - Maria Beatris Duarte, mãe do atacante John Kennedy, lamentou o afastamento do filho por indisciplina no Fluminense. Nas redes sociais, ela, que participou de uma festa antes do clássico com o Vasco ao lado de outros três atletas — Alexsander, Kauã Elias e Arthur, que também foram afastados.

"Lembranças que nunca vão ser esquecidas. Errou, sim. Agora é colocar a cabeça no lugar e lembrar o quanto você é importante para todos. Você é muito iluminado para Deus, e para nós você é uma pérola preciosa. Só você tem que ter noção da importância que você tem para todos nós, meu filho. Toda vez que vejo essa foto chego a chorar, porque você é ídolo. Você tem que lembrar o quanto você é especial. Louvado seja Deus, estou aqui com você. Te amamos. Foco, fé e determinação. Nunca desista do que Deus te deu", escreveu a mãe do atacante.

A festa organizada pelo quarteto de jogadores foi considerada "acima do tom" e realizada no mesmo hotel onde mora o técnico Fernando Diniz e sua comissão. O Fluminense não determinou prazo para os atletas serem reintegrados.

Sem os quatro infratores, o Fluminense volta a campo no próximo domingo (28). O Tricolor vai a São Paulo enfrentar o Corinthians, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão.