Em 2024, John Kennedy não está bem e foi pouco aproveitado por Fernando Diniz no FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 23/04/2024 11:31 | Atualizado 23/04/2024 12:56

contra o Cerro Porteño, quinta-feira (25) no Paraguai, pela Libertadores, e contra o Corinthians, domingo (28) em São Paulo. Fluminense comunicou o afastamento de John Kennedy, Alexsander, Kauã Elias e Arthur como punição por atos de indisciplina cometidos na concentração para o jogo contra o Vasco, sábado (20), pelo Brasileirão. Com isso, os quatro jovens não viajam com o elenco que disputará dois jogos fora,

Os atletas John Kennedy, Kauã Elias, Arthur e Alexsander foram afastados em razão de atos de indisciplina cometidos na concentração do jogo contra o Vasco, e não viajarão hoje para a disputa da partida contra o Cerro Porteño, no Paraguai, e contra o Corinthians, em São Paulo. pic.twitter.com/7dUUAv4mx7 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 23, 2024

O motivo para decisão do Fluminense deve-se a uma festa com mulheres que os quatro jovens fizeram no hotel onde o elenco tricolor estava concentrado. A informação é do site 'ge' e foi confirmada pela reportagem de 'O Dia'. Inclusive, os mais experientes, que pediram que o grupo ficasse concentrado justamente para focar no jogo, ficaram incomodados com a atitude dos quatro.

Herói do título da Libertadores, ao fazer o gol da vitória na prorrogação por 2 a 1, John Kennedy perdeu espaço com Diniz. O atacante, que só foi titular três vezes na temporada, entrou apenas aos 41 minutos do segundo tempo na vitória por 2 a 1 no clássico.



E Alexsander tem recebido menos chances ainda, e jogou apenas cinco partidas em 2024 pelo Fluminense. O volante, que não entrou em campo contra o Vasco, tinha problemas extracampo que o atrapalharam nos últimos meses de 2023. O treinador afirma que as poucas chances são por questões técnicas, já que não ia bem nos treinos.



Os dois jogadores vem cometendo casos de indisciplina desde o ano passado. Ele, que são xodós da torcida, tiveram um início de ano diferente, já que defenderam a seleção brasileira pré-olímpica, em janeiro, e só se reapresentaram em fevereiro.



Já Kauã Elias recebeu algumas oportunidades ao entrar durante jogos, muitas vezes como lateral, mas era o garoto da jovem que mais vinha sendo aproveitado na temporada. E Arthur não ganha uma chance desde que o elenco principal voltou a jogar depois das férias.