Manoel - Marina Garcia / Fluminense

ManoelMarina Garcia / Fluminense

Rio - Titular nos últimos dois jogos pelo Fluminense, Manoel, de 34 anos, está tendo a oportunidade de emplacar uma sequência como titular. O defensor começou a temporada passada entre os 11 de Fernando Diniz, acabou perdendo espaço após uma lesão e posteriormente foi suspenso por oito meses por doping. Liberado em fevereiro, o defensor teve uma contusão no tornozelo esquerdo e agora entrou em campo como titular nos dois últimos jogos do Tricolor.

Na partida contra o Cerro Porteño, na próxima quinta-feira, em Assunção, o zagueiro deverá fazer sua primeira partida como titular na Libertadores, algo que não acontece desde o dia 25 de maio, quando o defensor começou jogando, ao lado da equipe alternativa tricolor na derrota para o The Strongest, na Bolívia.

Manoel foi suspenso justamente por testar positivo para a substância ostarina em antidoping realizado antes da partida entre Fluminense e River Plate, no Maracanã, quando o Tricolor venceu por 5 a 1. O zagueiro não entrou em campo, mas acabou realizando o exame e sendo suspenso. Com isso, ficou fora das fases finais e não esteve com o elenco no título inédito.

De volta ao Fluminense, o zagueiro está assumindo a titularidade em um momento conturbado do sistema defensivo e também da equipe na temporada. Porém, o jogador acredita em uma volta por cima e uma arrancada tricolor em 2024. "O nosso nível, do jeito que a gente treina, se colocar no jogo... É difícil de pegarem a gente. Que seja o início da arrancada", afirmou.

No total, Manoel entrou em campo em 91 partidas pelo Fluminense, marcou nove gols e deu duas assistências. O zagueiro, de 34 anos, tem contrato com o clube carioca até o fim da temporada.