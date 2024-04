Keno foi um dos destaques no Fluminense no título inédito da Libertadores em 2023 - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 22/04/2024 09:30

Rio - O Fluminense espera contar com os retornos de Keno e Renato Augusto para o duelo com o Cerro Porteño, na próxima quinta-feira (25), pela Libertadores da América. A dupla voltou a treinar com o grupo na semana passada e deve integrar a delegação que viaja ao Paraguai nesta terça-feira.

O atacante Keno se lesionou na segunda partida da semifinal do Campeonato Carioca, no dia 16 de março. Ele sofreu uma grave entorse no tornozelo esquerdo. Já o meio-campista Renato Augusto sentiu dores na panturrilha no confronto com o Alianza Lima, na estreia na Libertadores, no dia 2 de abril.

Enquanto a dupla deve voltar à lista de relacionados, o zagueiro Marlon e o volante Gabriel Pires seguem no departamento médico, sem previsão de retorno. O atacante Lelê, que rompeu o ligamento cruzado do joelho direito, será desfalque por grande parte da temporada.

O Fluminense ainda não perdeu na fase de grupos da Libertadores. Na estreia, empatou com o Alianza Lima, no Peru, e, na segunda rodada, venceu o Colo-Colo, no Maracanã. O time comandado por Fernando Diniz entra em campo na quinta-feira (25), às 19h (de Brasília), contra o Cerro Porteño, no Paraguai.