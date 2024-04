Sampaio Corrêa e Fluminense - Reprodução / Twitter

Publicado 22/04/2024 19:18

Rio - O Sampaio Corrêa confirmou por meio das suas redes sociais, nesta segunda-feira, que o primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil, contra o Fluminense, no próximo dia 1º, será em Cariacica, no Espírito Santo. O clube maranhense vendeu o mando de campo do duelo que marca a estreia do Tricolor na competição.

A partida vai acontecer no Feriado do Dia do Trabalhador, às 16 horas (de Brasília). A partida de volta será no próximo dia 22 no Rio. A mudança gera um certo alívio no Tricolor que enfrentará muitos jogos fora de casa, alguns distantes do estado, nas próximas semanas.

O Sampaio Corrêa recebeu R$ 1 milhão para vender o mando de campo e a situação causou um incômodo nos torcedores do clube maranhense. A equipe irá disputar a Série C na atual temporada.