Marcelo - Marcelo Goncalves / Fluminense

MarceloMarcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 22/04/2024 17:20

Rio - Armas importantes do Fluminense no título da Libertadores de 2024, Marcelo e Samuel Xavier foram decisivos na vitória sobre o Vasco, no clássico do último sábado. Os dois laterais foram autores das assistências para os gols de Paulo Henrique Ganso e Martinelli, mostrando que o Tricolor tem alternativas ofensivas em todos os setores do elenco.

Principal nome do grupo do Fluminense, Marcelo já tinha demonstrado nas últimas partidas uma evolução física em relação aos últimos jogos de 2023 e no começo da temporada. Porém, faltava uma participação direta em gol. A assistência para o gol de Ganso foi a primeira em 12 duelos na atual temporada.

Já Samuel Xavier passou por problemas neste começo de ano. O lateral disputou apenas seis jogos na temporada. Contra o Vasco, ele deu sua segunda assistência, a primeira havia sido na vitória sobre o LDU na final da Recopa Sul-Americana, quando Arias abriu o placar de cabeça.

Aos poucos, o Fluminense vem evoluindo ofensivamente na temporada retomando o bom futebol que notabilizou o trabalho de Fernando Diniz. Porém, na parte defensiva muita coisa ainda precisa evoluir e isso também envolve Samuel Xavier e Marcelo.