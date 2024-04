Thiago Silva, atual zagueiro do Chelsea, é desejo antigo do torcedor do Fluminense - AFP

Publicado 22/04/2024 11:00

Rio - Desejo antigo do Fluminense, o zagueiro Thiago Silva afirmou que o destino de sua carreira já está definido. O defensor de 39 anos não deve renovar contrato com o Chelsea, da Inglaterra, e está na mira do Tricolor para a próxima janela de transferências.

Entretanto, de acordo com o jornalista Victor Lessa, não só o Flu está de olho na situação do brasileiro. Um clube do mundo árabe também tem interesse na contratação do atleta.

Após a derrota do Chelsea para o Manchester City, pela Copa da Inglaterra, no último fim de semana, Thiago Silva comentou a situação de forma mais direta.



"Vocês vão saber nos próximos dias. A notícia vai sair. Na minha cabeça já tem uma decisão, mas acho que não é legal nesse momento a gente falar sobre isso. Daqui a pouco vocês vão saber", declarou em conversa com a imprensa.

O brasileiro defendeu o Tricolor de 2006 a 2008, sendo campeão da Copa do Brasil pelo clube. Em 2009, iniciou sua trajetória na Europa, sendo vitorioso por Milan, PSG e Chelsea. Além disso, Thiago Silva disputou as últimas quatro Copas do Mundo pela seleção brasileira.