Publicado 21/04/2024 07:30

Rio - Martinelli foi um dos grandes destaques do Fluminense na vitória por 2 a 1 sobre o Vasco , no último sábado, 20, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 8, que vinha sendo utilizado como zagueiro, voltou a atuar como volante e teve papel fundamental para o Tricolor conquistar os três pontos e findar o longo jejum de triunfos em clássicos.

De acordo com dados do site "SofaScore", Martinelli terminou a partida com seis bolas recuperadas, dois desarmes e dois cortes. Além disso, errou apenas dois dos 57 passes que tentou ao longo do confronto.

"Fizemos um grande jogo. Fizemos um grande primeiro tempo, depois voltou para o segundo e conseguiu fazer o 2 a 0. Eles fizeram o gol numa bola aérea. A gente sabia que seria difícil. O time deles também compete bastante, mas acredito que nosso time fez um grande jogo. Tem coisas para melhorar, todo jogo temos coisas para melhorar, mas nosso time está de parabéns", analisou o jogador.

Escalado como volante após uma sequência como zagueiro, Martinelli flutuou por quase todo o campo e teve liberdade para chegar mais à frente. Assim, marcou o segundo gol do dia.

Em meio a um ataque do Fluminense, o camisa 8 se posicionou nas costas da marcação, recebeu o cruzamento de Samuel Xavier e finalizou na saída do goleiro Léo Jardim. Veja como foi no vídeo abaixo:

GOL DO FLUMINENSE!

Martinelli

Ass: Samuel Xavier



Fluminense 2x0 Vasco



(Brasileirão - 3ª rodada)



pic.twitter.com/kxUqOn9A6h — Fut Brasileirão. (@futbrasileirao_) April 20, 2024

Apesar da atuação de destaque como volante, Martinelli mostrou que o foco é ajudar o Tricolor, independentemente da posição que esteja dentro de campo.

"Uma posição que eu jogo mais frequentemente, mas independente da posição que o Diniz me colocar, vou sempre entrar para representar esse escudo. Então, independente da posição que eu estiver em campo, tentarei dar o meu melhor. Estou muito feliz, principalmente com a dedicação do time e a vitória", destacou Martinelli.