Fluminense levou a melhor em clássico no MaracanãLucas Mercon/ Fluminense

Publicado 20/04/2024 17:58 | Atualizado 20/04/2024 18:48

Rio - Com gols de Ganso e Paulo Henrique Ganso, o Fluminense encerrou a série de 13 clássicos sem vitória e derrotou o Vasco por 2 a 1 no Maracanã pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Paulo Vegetti descontou para o Cruz-Maltino. O Tricolor conquistou sua primeira vitória na competição e o clube de São Januário sofreu sua segunda derrota seguida.

O Fluminense tem compromisso na próxima quinta-feira, pela Libertadores, contra o Cerro Porteño, no Paraguai. O Tricolor volta a jogar pelo Brasileiro no próximo dia 28 contra o Corinthians, em São Paulo. O Vasco recebe o Criciúma, um dia antes, em São Januário.

O primeiro tempo entre Fluminense e Vasco foi bastante equilibrado. O Cruz-Maltino começou melhor, pressionando a defesa tricolor. Porém, a primeira oportunidade de jogo foi da equipe das Laranjeiras, que saiu na frente. Aos 10 minutos, Marcelo descolou belo cruzamento para Ganso abrir o placar.

O gol desnorteou um pouco os vascaínos e o Fluminense passou a comandar as ações. Cano teve duas oportunidades mas acabou finalizando para fora. Marcelo tinha muita liberdade pela esquerda e comandava as ações do clássico.

Nos últimos minutos, antes do fim da etapa inicial, o Vasco equilibrou um pouco a partida. Com uma marcação melhor, deu trabalho para a saída de bola do Fluminense e assustou os adversários com cruzamentos, mas o placar seguiu sem alteração para o intervalo.

O segundo tempo começou bastante movimentado. Com apenas um minuto, o Fluminense quase ampliou em contra-ataque que terminou com finalização de Marquinhos e defesa de Léo Jardim. No lance seguinte foi a vez do Vasco. Antônio Carlos saiu jogando errado e Rayan saiu na cara de Fábio, mas finalizou para boa defesa do goleiro tricolor.

Aos sete minutos, o Fluminense chegou ao seu segundo gol. Em bela jogada coletiva, Martienlli apareceu dentro da área para finalizar para as redes. Porém, o Tricolor não teve nem tempo de comemorar. Dois minutos depois, Vegetti apareceu dentro da área para diminuir de cabeça.

A partida ficou bastante aberta com o Vasco tentando o empate em lances de bola aérea e o Fluminense buscando os contra-ataques. Os dois clubes foram muito perigosos, mas pecavam na finalização. No fim, melhor para o Tricolor que segurou o placar e conquistou a vitória.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 X 1 VASCO



LOCAL: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Público e Renda: 23.123 pagantes (25.842 presentes) / R$ 1.443.877,50

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Cartões Amarelos: Felipe Melo, André, Paulo Henrique Ganso e Lima (Fluminense). Zé Gabriel, Mateus Carvalho, Hugo Moura, Galdames e Vegetti (Vasco)

Cartões Vermelhos: -

Gols: Paulo Henrique Ganso, aos dez minutos do primeiro tempo. Martinelli, aos sete, e Vegetti, aos nove minutos do segundo tempo.



FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Felipe Melo (Antônio Carlos), Manoel e Marcelo; André, Martinelli e Paulo Henrique Ganso (Lima); Arias, German Cano (John Kennedy) e Marquinhos (Douglas Costa). Técnico: Fernando Diniz.



VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Matheus Carvalho (Hugo Moura), Sforza (Zé Gabriel) e Galdames (Erick Marcus); Rossi (Rayan), Vegetti e David (Clayton). Técnico: Ramón Díaz.