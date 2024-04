Momento em que Lucas Justen assina a renovação com o Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense FC

Momento em que Lucas Justen assina a renovação com o FluminenseLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 19/04/2024 22:20

Rio - O Fluminense acertou, nesta sexta-feira, 19, a renovação de contrato de Lucas Justen. O novo vínculo do lateral-direito com o clube carioca vai até dezembro de 2026. O antigo valia até o fim deste ano.

"Estou muito feliz. A gente trabalhou bastante por isso. Não só eu, mas minha família e meu staff. É um sentimento de muito orgulho, um sonho realizado. Desde pequeno eu sonho com isso", disse o jogador, de apenas 21 anos, ao site oficial do Flu.

Justen é natural de Petrópolis e chegou ao Tricolor com 12 anos de idade. Dentre as conquistas na base estão: Campeonato Brasileiro sub-17, em 2020; bicampeonato carioca sub-20, em 2021 e 2022; e Copa Rio sub-20, em 2023.

"Quando eu era pequeno, cheguei a entrar em campo com o Fred, no jogo do título de 2010. E agora estar aqui do lado dele, convivendo com os jogadores e vivendo esse sonho é espetacular. Eu já tive inspirações que saíram de Xerém e voltaram para cá, como o Marlon e o Marcelo, que hoje jogam comigo. Para mim é um sonho viver isso e, quem sabe, poder ser essa inspiração para outros Moleques de Xerém", contou Lucas Justen.