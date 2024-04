Martinelli voltará ao meio-campo, enquanto Felipe Melo retorna após ser poupado na derrota para o Bahia, por 2 a 1 - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 19/04/2024 14:55 | Atualizado 19/04/2024 16:13

Rio - No último dia de preparação para o clássico com o Vasco, que acontece no próximo sábado (20), às 16h, no Maracanã, Fernando Diniz indicou mudanças no time titular. O treinador irá promover a volta de Martinelli ao meio-campo e a entrada de Manoel na zaga ao lado de Felipe Melo, que, juntamente de Marcelo, retorna após ser poupado na derrota para o Bahia, na última terça (16), por 2 a 1.

Com os retornos dos experientes defensores, Diogo Barbosa e Lima voltam ao banco de reservas. As únicas dúvidas ficaram em relação as presenças de Keno e Renato Augusto. No entanto, a dupla trabalha para ficar à disposição para o jogo diante do Cerro Porteño, pela Libertadores, na próxima quinta (25), às 19h, e ficarão de fora do clássico.

De acordo com o 'ge', o Fluminense deve entrar em campo com: Fábio; Samuel Xavier, Felipe Melo, Manoel, Marcelo; André, Martinelli, Ganso; Arias, Marquinhos e Cano.