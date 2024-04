Ganso e Paulo Henrique Ganso estavam em campanha ruim em 2019 - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 19/04/2024 07:51

Rio - Único carioca que ainda não venceu no Brasileiro, o Fluminense tem um clássico pela frente no próximo sábado, contra o Vasco, no Maracanã. Caso saia do estádio sem vitória, o Tricolor terá seu pior início de Brasileiro sob o comando do treinador Fernando Diniz.

Atual campeão da Libertadores, Diniz iniciou os Brasileiros de 2019 e 2023 como treinador do Fluminense. Em seu primeiro ano, o técnico perdeu os dois primeiros jogos para Goiás, no Maracanã, e para o Santos, na Vila Belmiro. Porém, em um jogo histórico contra o Grêmio, na terceira rodada, o clube das Laranjeiras venceu por 5 a 4 e somou os seus primeiros três pontos na Série A.

No ano passado, o começo do Fluminense no Brasileiro foi arrasador. O Tricolor estreou com uma equipe alternativa e ainda assim venceu o América-MG, em Belo Horizonte, por 3 a 0, e depois derrotou o Athletico-PR, no Maracanã, por 2 a 0. Naquela altura, o clube das Laranjeiras assumiu a liderança da competição.

Caso vença o Vasco, o Fluminense somará 4 pontos e irá superar o começo de campanha do Brasileiro de 2019. Naquele ano, Fernando Diniz fez seu primeiro trabalho no Tricolor e acabou demitido na 14ª rodada, após derrota para o CSA, no Maracanã. O técnico deixou o clube carioca na 18ª colocação. com 12 pontos (três vitórias, três empates e nove derrotas).

Contra o Cruz-Maltino, o Fluminense também joga para por fim a uma escrita negativa em clássicos. A última vitória aconteceu na goleada sobre o Flamengo na final do Carioca de 2023, no dia 9 de abril daquele ano. No total são 13 partidas sem vencer os seus três maiores rivais, é um recorde negativo na história do Tricolor, igualando as marcas de 1961-1962 e 1995-1996.