Fernando Diniz - Lucas Mercon / Fluminense

Fernando DinizLucas Mercon / Fluminense

Publicado 18/04/2024 16:20

Rio - Atual campeão da América, o Fluminense vive um começo de ano com dificuldades, principalmente no setor defensivo. Ao analisar a situação, Fernando Diniz afirmou que o clube vem procurando opções para reforçar o setor, que acabou perdendo o capitão Nino, mas tem esbarrado na dificuldade do mercado.

"Temos que procurar ser assertivo na contratação para trazer algo próximo do que o Nino entregava. Não é fácil contratar. Todo mundo quer um zagueiro de nível alto. Para pegar, tem que pagar. Todo mundo está se esforçando para trazer um nome pontualmente que venha para poder nos ajudar. Tem time que perdeu um Nino e traz outro Nino. Essas são as dificuldades de um Fluminense que tem que honrar os compromissos financeiros", afirmou em entrevista ao portal "GE".

Sobre a saída de Nino, Diniz afirmou que ela gerou um problema no setor. O Fluminense apostava bastante na evolução de Marlon na atual temporada, porém, o zagueiro, de 28 anos, teve problemas no joelho direito e precisou passar por uma artroscopia.

"Nós temos o Marlon, que no fundo seria o substituto natural do Nino. É um zagueiro que, tecnicamente e fisicamente, é um avião a jato. Infelizmente não estamos podemos contar com ele. Ele é esse jogador de nível lá em cima, de Série AA. Mas no ano passado ele chegou, teve problemas no joelho e não conseguia. Teve outro problema, não conseguia. Acabou sendo operado agora. É difícil para o Fluminense repor. Nos outros times, os caras já tem e traz outro no mesmo nível. Nós não temos o Nino.", disse.

Para o setor, o Fluminense aguarda a possível contratação de Thiago Silva, de 39 anos, que defende o Chelsea. O veterano tem contrato até junho deste ano com o clube inglês e não deverá ter seu vínculo renovado. Porém, existe a possibilidade do Tricolor buscar outros nomes para o setor.