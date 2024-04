Keno - Marcelo Gonçalves/FFC

Publicado 18/04/2024 13:11

Rio - O Fluminense teve uma boa notícia nesta quinta-feira. O atacante Keno, de 34 anos, participou de uma atividade ao lado do elenco tricolor, após quase um mês afastado por uma lesão no tornozelo esquerdo. A presença do veterano entre os relacionados para o clássico deste sábado é incerta.

Keno se lesionou no último dia 19 em treino do Fluminense. Ele sofreu uma torção na região e desfalcou o clube carioca nas últimas quatro partidas (Alianza Lima, Colo Colo, Bragantino e Fortaleza). Sem o veterano, Marquinhos assumiu a posição de titular e se tornou um dos destaques a equipe.

O atacante, de 34 anos, chegou ao Fluminense no ano passado e se tornou peça importante na equipe que conquistou o Carioca e Libertadores, em 2023, e a Recopa Sul-Americana neste ano. No total, ele entrou em campo em 59 partidas, fez seis gols e deu 13 assistências.

Keno renovou contrato com o Fluminense até o fim de 2025, mas recentemente recebeu consultas do Athletico-PR e do Vitória. Apesar disso, as negociações não avançaram.