Torcida do Fluminense no MaracanãMarina Garcia/Fluminense FC

Publicado 18/04/2024 13:31

Rio - O Fluminense não vai abrir mão do Maracanã contra o Atlético-MG. O jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro está marcado para o dia 4 de maio, no entanto, tem chance de ser realizado em outra praça. A Polícia Militar não garantiu a segurança do público devido a dois eventos marcados para o mesmo dia.

No mesmo dia do jogo, a cidade do Rio de Janeiro será palco do show da Madonna, em Copacabana, e do UFC 301, na Barra da Tijuca, ambos à noite. A partida contra o Atlético-MG foi inicialmente marcada às 16h, mas o Fluminense solicitou à CBF a mudança do horário para a parte da manhã, às 11h, de acordo com o jornalista Victor Lessa.

Ao todo, o Time de Guerreiros vai percorrer 19 mil quilômetros. Um dos motivos para o Fluminense não abrir mão do Maracanã seria o desgaste. O jogo contra o Atlético-MG ocorre em meio a uma maratona fora de casa , após viagens por Assunção, no Paraguai, São Paulo e Maranhão. Depois de enfrentar o time mineiro, o Tricolor ainda embarca para Santiago, no Chile, e novamente São Paulo.

Calendário do Fluminense

20/4 - Fluminense x Vasco - Rio de Janeiro - Campeonato Brasileiro

25/4 - Cerro Porteño x Fluminense - Assunção (Paraguai) - Libertadores

28/4 - Corinthians x Fluminense - São Paulo - Campeonato Brasileiro

1/5 - Sampaio Corrêa x Fluminense - Maranhão - Copa do Brasil

4/5 - Fluminense x Atlético-MG - Rio de Janeiro - Campeonato Brasileiro

9/5 - Colo-Colo x Fluminense - Santiago (Chile) - Libertadores

13/5 - São Paulo x Fluminense - São Paulo - Campeonato Brasileiro

O Fluminense volta a campo no próximo sábado (20), às 16h (de Brasília), contra o Vasco, no Maracanã, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro.