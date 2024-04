Thiago Silva - AFP

Publicado 20/04/2024 20:50

Rio - Após a derrota do Chelsea para o Manchester City, pela Copa da Inglaterra, o zagueiro Thiago Silva, de 39 anos, falou de forma mais direta sobre o seu futuro. O defensor afirmou que já tomou uma decisão sobre o seu destino e revelou que irá tornar público nos próximos dias.

"Vocês vão saber nos próximos dias. Não quero falar nada agora com a derrota, um pouco da tristeza, mas mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer, a notícia vai sair. Na minha cabeça já tem uma decisão, mas acho que não é legal nesse momento a gente falar sobre isso. Daqui a pouco vocês vão saber", disse em conversa com a imprensa.

Com a eliminação dos Blues na Copa da Inglaterra, a equipe de Londres não tem mais chance de conquistar um título na atual temporada. Thiago Silva, de 39 anos, tem contrato com o Chelsea até junho de 2024. A imprensa inglesa afirma que o defensor não receberá uma proposta para ampliar seu vínculo. O Fluminense tem interesse na sua contratação.

O brasileiro defendeu o Tricolor de 2006 a 2008, sendo campeão da Copa do Brasil pelo clube. Em 2009, Thiago Silva iniciou sua trajetória na Europa, sendo vitorioso por Milan, PSG e Chelsea. O zagueiro disputou as últimas quatro Copas do Mundo pela seleção brasileira.