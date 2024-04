Fluminense provocou Vasco no Twitter - Reprodução / Twitter

Publicado 20/04/2024 18:50

Rio - Após vencer o Vasco, no Maracanã, o Fluminense fez uma provocação contra o Cruz-Maltino, nas redes sociais. Com uma imagem das taças da Libertadores e da Recopa Sul-Americana, o clube carioca publicou uma mensagem eu seu perfil oficial no Twitter: "Es de mi agrado informales que ganó el mais grande (É do meu agrado informar que venceu o maior)".

Com gols de Ganso e Paulo Henrique Ganso, o Fluminense encerrou a série de 13 clássicos sem vitória e derrotou o Vasco por 2 a 1 no Maracanã pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Paulo Vegetti descontou para o Cruz-Maltino. O Tricolor conquistou sua primeira vitória na competição e o clube de São Januário sofreu sua segunda derrota seguida.

O Fluminense tem compromisso na próxima quinta-feira, pela Libertadores, contra o Cerro Porteño, no Paraguai. O Tricolor volta a jogar pelo Brasileiro no próximo dia 28 contra o Corinthians, em São Paulo. O Vasco recebe o Criciúma, um dia antes, em São Januário.