Martinelli marcou um dos gols da vitória Tricolor no Maracanã - Lucas Mercon/ Fluminense

Publicado 20/04/2024 18:15

Rio - De volta ao meio-campo, Martinelli foi o autor de um dos gols na vitória do Fluminense sobre o Vasco por 2 a 1, neste sábado no Maracanã. O jovem reforçou que deseja ajudar o Tricolor atuando em qualquer função e destacou a importância do resultado obtido pelo Brasileiro.

"Vou dar o meu melhor em qualquer posição, o Diniz sabe o que faz. Estou feliz com o gol e principalmente pela vitória. A gente trabalha bastante por isso, entramos bastante concentrados, e conseguimos a vitória. Espero que a gente consiga uma grande sequência nos próximos jogos que temos pela frente", disse.

Com gols de Ganso e Paulo Henrique Ganso, o Fluminense encerrou a série de 13 clássicos sem vitória e derrotou o Vasco por 2 a 1 no Maracanã pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Paulo Vegetti descontou para o Cruz-Maltino. O Tricolor conquistou sua primeira vitória na competição e o clube de São Januário sofreu sua segunda derrota seguida.

O Fluminense tem compromisso na próxima quinta-feira, pela Libertadores, contra o Cerro Porteño, no Paraguai. O Tricolor volta a jogar pelo Brasileiro no próximo dia 28 contra o Corinthians, em São Paulo. O Vasco recebe o Criciúma, um dia antes, em São Januário.