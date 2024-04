Lance do jogo entre Fluminense e Vasco - Lucas Merçon/Fluminense Fc

Publicado 20/04/2024 23:19

"O público não foi dividido porque o Vasco não aceitou o acordo proposto pelo Fluminense. Somos favoráveis a clássicos 50/50, mas, claro, respeitamos a decisão. Se o treinador trabalhasse mais e ironizasse menos, poderia ter conseguido um resultado melhor no jogo. Boa noite!", escreveu Mattheus Montenegro.

Na coletiva, Ramón Díaz afirmou que ficou surpreso com a quantidade de torcedores e disse que o clássico deste sábado parecia ser um jogo na pandemia. O público presente no Maracanã foi de 25.842 pessoas.

"Me surpreendeu que num clássico tão importante do Rio tenha tão pouca gente. Não sei o motivo, não pode dizer. É uma lástima porque é um espetáculo de dois times que têm muita torcida, com muitos fãs. E o Vasco poderia ter enchido tudo. Me surpreendeu, parecia na pandemia (risos). Um jogo na pandemia. Se você dá a metade do estádio ao Vasco, ele vai encher. Não sei por que não se pôde (dividir o estádio)", afirmou.

Como o Vasco não aceitou o acordo com o Fluminense, a divisão ficou em 90/10. A carga de ingressos para cruz-maltinos foi de quatro mil ingressos.