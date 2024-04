Manoel, do Fluminense, em ação durante o clássico com o Vasco - Lucas Merçon/Fluminense

Manoel, do Fluminense, em ação durante o clássico com o VascoLucas Merçon/Fluminense

Publicado 20/04/2024 20:02

Rio - Manoel, do Fluminense, disse que não houve pênalti no lance com Vegetti dentro da área, aos 15 minutos do primeiro tempo. Em entrevista na zona mista do Maracanã após a vitória do Tricolor por 2 a 1 , o zagueiro explicou seu ponto de vista e afirmou que o braço estava colado no corpo.

"Foi um lance muito rápido. Eu virei rápido, foi um lance rápido. A bola bateu no meu braço, mas o braço estava colado. Não foi pênalti. Ele estava muito perto também. Até falei na hora: bateu no braço, mas estava muito perto, foi um lance rápido e o braço estava colado. Não foi pênalti", explicou Manoel.

A jogada aconteceu pouco depois do Fluminense abrir o placar no Maracanã. Aos 15 minutos, o Vasco chegou ao ataque pelo lado direito, e Rossi cruzou na medida para Vegetti. O Pirata finalizou, mas a bola explodiu no braço de Manoel. Os jogadores do Cruz-Maltino pediram a marcação do pênalti. O árbitro não viu irregularidade no lance. Veja como foi no vídeo abaixo:

Os jogadores do Vasco reclamaram de pênalti, o árbitro deixou o jogo seguir. Concorda?



Sigam-nos para assistir os gols da rodada. pic.twitter.com/LtW7cLCIfz — Papo de Boleiros (@_papoboleiros) April 20, 2024

Com o resultado, o Fluminense findou um jejum de 13 clássicos seguidos sem vitória. Além disso, conquistou a primeira vitória no Campeonato Brasileiro 2024.



Agora, a equipe do técnico Fernando Diniz vira a chave para a Libertadores. O Tricolor volta a campo na próxima quinta-feira, às 19h, para enfrentar o Cerro Porteño (PAR) no Estádio La Nueva Olla, em Assunção. A partida é válida pela terceira rodada do Grupo A da competição continental.