Poatan é uma das principais estrelas do UFC na atualidade e faz questão de exaltar a cultura indígena (Foto: Reprodução)

Publicado 20/04/2024 19:00

* Após nocautear Jamahal Hill ainda no primeiro round do UFC 300, Alex Poatan tem despontado como um dos maiores atletas do MMA mundial. No entanto, além de brilhar em cima do octógono, o paulista sempre busca uma forma de mostrar a conexão que tem com as suas raízes. O astro do UFC é neto de nativos indígenas e exalta a ancestralidade em todos os momentos.



No último final de semana, Poatan concedeu uma entrevista ao canal do YouTube do UFC Brasil, onde comentou sobre a Aldeia Coroa Vermelha que fica localizada em Santa Cruz de Sobrália, na Bahia: "Um grande abraço para o Ubiranan (cacique da tribo), um grande incentivo, a humidade desse cara... Quem não conhece, tem que ir lá, Coroa Vermelha, tribo Pataxó na Bahia. Vai ser bem recebido", declarou o campeão.