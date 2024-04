Rafael Carino (de branco) recebe o carinho do seu treinador, Dedé Pederneiras - (Foto: 2T Conteudo / Betamax)

Rafael Carino (de branco) recebe o carinho do seu treinador, Dedé Pederneiras (Foto: 2T Conteudo / Betamax)

Publicado 19/04/2024 07:00 | Atualizado 19/04/2024 20:32

Na última terça-feira (16), o auditório da ALERJ (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro), no Centro do Rio, recebeu uma importante palestra liderada pelo ex-lutador e faixa-preta Rafael Carino.



Com o tema "Prevenção e Tratamento da Dependência Química através dos Esportes", o encontrou contou com a presença de nomes como o deputado Anderson Moraes, Dedé Pederneiras, Marcos Castro - representante da TATAME -, o deputado Dr. Serginho, o vereador Josias da Swell, o subsecretário de estado da SECTI-RJ, Fabrício Repsold, e a professora de Educação Física, Elô Vilela.

Leia Mais Keno Marley, Luiz Oliveira, Michael Trindade e Wanderley Pereira estreiam com vitória na World Boxing Cup

LFA promove ações valendo ingressos para próxima edição no Rio; veja

Fratres JJ celebra chegada de novas atletas ao time feminino

Durante quase 1h de conversa, Rafael Carino, que possui sua própria história de superação nas drogas - mas também de títulos no Jiu-Jitsu -, se colocou como exemplo e falou sobre como diferentes esportes, entre eles artes marciais, podem ajudar nessa batalha.



"Pra mim, o esporte foi a grande força para eu sair desse buraco de 'areia movediça'. (...) O esporte é um estado de bem-estar que te leva a um estilo de vida mais produtivo, Deus também, e resgata o amor próprio e ao próximo que a droga tira de você", disse Rafael em um trecho, para seguir:



"Em meio ao acompanhamento profissional, a atividade física soma como um fator positivo de tratamento e recuperação, com ótimos resultados como perda de peso, gordura corporal, além dos benefícios mentais, que são muitos". Durante quase 1h de conversa, Rafael Carino, que possui sua própria história de superação nas drogas - mas também de títulos no Jiu-Jitsu -, se colocou como exemplo e falou sobre como diferentes esportes, entre eles artes marciais, podem ajudar nessa batalha."Pra mim, o esporte foi a grande força para eu sair desse buraco de 'areia movediça'. (...) O esporte é um estado de bem-estar que te leva a um estilo de vida mais produtivo, Deus também, e resgata o amor próprio e ao próximo que a droga tira de você", disse Rafael em um trecho, para seguir:"Em meio ao acompanhamento profissional, a atividade física soma como um fator positivo de tratamento e recuperação, com ótimos resultados como perda de peso, gordura corporal, além dos benefícios mentais, que são muitos".

Rafael junto aos outros presentes no debate (Foto: 2T Conteudo / Betamax)

Treinador de Rafael Carino e outros grandes nomes do Jiu-Jitsu/MMA, Dedé Pederneiras foi o responsável por abrir a palestra. E emocionado, exaltou seu pupilo: "Pra mim é um marco na minha história como treinador, pegar um atleta que está comigo desde a faixa branca e hoje alçando voos tão altos naquilo que ele se propõe a fazer".



Formado em Educação Física e com 27 anos de faixa preta de Jiu-Jitsu, Rafael Carino, que já venceu a sua batalha contra as drogas e hoje é uma inspiração, ainda cobrou mais políticas públicas a respeito, em debate que será um dos presentes no Prêmio Melhores do Ano nas Artes Marciais 2024. Com apoio da Prefeitura do Rio, o evento está marcado para junho edá sequência ao trabalho iniciado no ano passado em prol da valorização de grandes nomes da luta do Rio de Janeiro.



Treinador de Rafael Carino e outros grandes nomes do Jiu-Jitsu/MMA, Dedé Pederneiras foi o responsável por abrir a palestra. E emocionado, exaltou seu pupilo: "Pra mim é um marco na minha história como treinador, pegar um atleta que está comigo desde a faixa branca e hoje alçando voos tão altos naquilo que ele se propõe a fazer".Formado em Educação Física e com 27 anos de faixa preta de Jiu-Jitsu, Rafael Carino, que já venceu a sua batalha contra as drogas e hoje é uma inspiração, ainda cobrou mais políticas públicas a respeito, em debate que será um dos presentes no Prêmio Melhores do Ano nas Artes Marciais 2024. Com apoio da Prefeitura do Rio, o evento está marcado para junho edá sequência ao trabalho iniciado no ano passado em prol da valorização de grandes nomes da luta do Rio de Janeiro.