Sean Strickland vem provocando Paulo Borrachinha - (Foto: Reprodução)

Publicado 18/04/2024 17:00 | Atualizado 18/04/2024 17:48

Confirmado oficialmente nos últimos dias, o duelo entre Sean Strickland e Paulo Borrachinha vai acontecer no co-main event do UFC 302, marcado para o dia 1º de junho, em Newark (EUA). Ex-campeão peso-médio da organização, o americano sabe que o mineiro não possui uma torcida unânime entre os fãs brasileiros e se aproveitou disso para já iniciar uma provocação contra o rival.



Por meio da sua conta oficial no Instagram, Strickland se empolgou e prometeu fazer Borrachinha "sangrar" no octógono como uma maneira de "agradar" os fãs do Brasil que não prestigiam Paulo. Vale ressaltar que o combate entre os lutadores, apesar de fazer parte da luta co-principal do UFC 302, também será válida por cinco rounds.



"Sabe, galera, eu gosto do (Paulo) Costa. Ele é um cara engraçado, ele me faz rir, ele é a favor da liberdade de expressão. Eu gosto daquele cara. Mas eu vou fazer aquele brasileiro sujo sangrar. E quer saber? Eu vou fazer isso pelo Brasil. Porque o Brasil não gosta dele. Então, Brasil, essa vai ser para vocês. Vamos fazer isso", alfinetou o ex-campeão.