Max Holloway nocauteou Justin Gaethje e se tornou o novo campeão BMF do UFC (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 17/04/2024 17:00 | Atualizado 17/04/2024 18:17

O confronto entre Max Holloway e Justin Gaethje na disputa do cinturão "BMF" (lutador mais casca-grossa) do Ultimate no UFC 300, realizado no último sábado (13), dificilmente será esquecido pelos fãs de MMA. O combate terminou de forma épica, com Max chamando o rival para a "briga" no centro do octógono e nocauteando Gaethje com um cruzado de direita do último segundo.