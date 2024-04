LFA 183 terá forte protagonismo feminino - (Foto: Divulgação)

LFA 183 terá forte protagonismo feminino(Foto: Divulgação)

Publicado 16/04/2024 07:00 | Atualizado 16/04/2024 15:05

O LFA anunciou a luta principal de sua 183ª edição, marcada para o dia 3 de maio, no Complexo Ribalta, no Rio de Janeiro. O protagonismo fica por conta de duas das melhores pesos-palhas em ação no cenário nacional: Naizi Cantanhede e Yasmin Guimarães. Quem vencer dá passos importantes na internacionalização da carreira.



Natural de Castanhal, no Pará, Naizi Cantanhede, a "Malvada", não só está invicta, como tem 100% de aproveitamento em sua carreira no MMA, com sete vitórias em sete lutas. Do outro lado, a carioca Yasmin Guimarães também possui sete triunfos, porém com um revés ao longo de sua trajetória.



O que se sabe é que ambas já mostraram potencial para, em um futuro bem próximo, representarem o Brasil no maior palco do MMA mundial. Por falar nisso, como o LFA 183 será na véspera do UFC 301, também no Rio de Janeiro, é provável que importantes executivos do Ultimate assistam a este combate in loco.



Naizi e Yasmin não serão as únicas mulheres do card. Outros quatro duelos femininos foram anunciados para a edição: Adriele Castro x Natalia Alves de Lima; Gabriela Fujimoto x Claudiene Ferreira Alves; Beatriz Consuli x Patricia Batista Reis; e Leidiane Fernandes x Djulia Ariana.