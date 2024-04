Encontro do Prêmio 2024 reuniu grandes figuras no Rio - (Foto: Dai Bueno / @daitatame)

Encontro do Prêmio 2024 reuniu grandes figuras no Rio (Foto: Dai Bueno / @daitatame)

Publicado 14/04/2024 08:00 | Atualizado 15/04/2024 12:58

Na última quinta-feira (11), a SMEL-RJ (Secretaria Municipal de Esportes) sediou o Congresso Técnico do Prêmio Melhores do Ano nas Artes Marciais 2024, que dá sequência ao trabalho iniciado no ano passado em prol da valorização de grandes nomes da luta do Rio de Janeiro.



O encontro liderado pelo professor Fabrício Xavier - presidente do SINDILUTAS - teve como tema secundário a regulamentação da profissão de instrutores de artes marciais e contou com a presença de diversos professores, além de Anna Laura, subsecretária de Esportes do Rio de Janeiro, o vereador Marcelo Arar, presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Lutas e Artes Marciais, Marcos Castro, produtor e um dos idealizadores do Prêmio, Felipe Nilo, embaixador e um dos curadores do evento, entre outras personalidades.

Durante o congresso, Fabrício ressaltou a importância da união entre as modalidades de olho no Prêmio 2024, que está programado para a primeira semana de junho, em meio ao UFC Rio.



Prêmio 2024 irá ocorrer em junho (Foto: Dai Bueno / @daitatame)

Marcelo Arar, por sua vez, destacou o projeto Escola de Lutas, que funciona na cidade do Rio, além dos apoios do prefeito Eduardo Paes e de Guilherme Schleder, secretário de Esportes do Rio.



"Hoje, em todos os cantos da cidade está se ensinando arte marcial através do projeto Escola de Lutas, que ensina lutas e artes marciais para a criançada e também adolescentes que são estudantes de escolas do município. (...) E o Prêmio é mais um importante passo nesse crescimento, valorizando as lendas e grandes nomes do passado na sua segunda edição".



Em 2023, vale lembrar, o Rio de Janeiro ratificou seu papel como capital internacional das lutas e das artes marciais. Realizada na grandiosa Cidade das Artes, um dos principais centros de espetáculos do país, a primeira edição do Prêmio reuniu cerca de 1500 pessoas, entre elas ídolos do esporte. E para este ano, com apoio ainda maior da Prefeitura, a expectativa é crescer:



"Temos 28 vilas olímpicas na cidade, com o Jiu-Jitsu sendo um dos esportes mais dominantes, por exemplo. É uma chance de muitas crianças com menos oportunidades crescerem e terem um bom futuro, se tornarem professores, atletas... O Jiu-Jitsu e as lutas em si mudam vidas e é um orgulho fazer parte desse projeto visando o Prêmio Melhores do Ano nas Artes Marciais 2024", encerrou Anna Laura, subsecretária de Esportes do Rio.