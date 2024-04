Cara de Sapato retornou ao MMA e finalizou na PFL - (Foto: Reprodução)

Cara de Sapato retornou ao MMA e finalizou na PFL(Foto: Reprodução)

Publicado 13/04/2024 12:00

O segundo evento da temporada de 2024 da PFL MMA foi realizado nesta sexta-feira (12), em Las Vegas (EUA), com disputas nas divisões dos meio-pesados e dos leves. Quatro atletas do Esquadrão Brasileiro estiveram em ação e contabilizaram um retrospecto de 50% de aproveitamento. No card principal Antônio Cara de Sapato, que ficou quase dois anos sem atuar por conta de uma lesão no joelho, precisou de apenas um round para finalizar Simon Biyong. Já Patricky Pittbull foi nocauteado por Clay Collard no segundo assalto.



No card preliminar, o peso-pesado Marcelo Nunes finalizou Jordan Heiderman com um armlock no primeiro round, enquanto Bruno Robusto foi nocauteado por Brent Primus no segundo assalto.

A luta começou com os rivais alternando low kicks. Agressivo no embate, Simon Byong conectou um bom direto de esquerda, que balançou Antonio Cara de Sapato. O brasileiro, em resposta, buscou a primeira queda no combate e aplicou uma single leg. O camaronês resistiu inicialmente, mas o brasileiro chegou às costas do rival e concluiu a queda.Cara de Sapato ainda acertou alguns ganchos de esquerda para tentar fazer com que Biyong desse brechas, em busca de aplicar ainda mais o jogo de Jiu-Jitsu. A estratégia do paraibano foi progredindo, onde fechou o cadeado e foi com tudo para encerrar a luta. Simon resistia bravamente, mas de forma calma, o ex-BBB seguiu desferindo socos até encaixar o mata-leão e finalizar o confronto.O campeão da temporada de 2021 começa o torneio de 2024 com seis pontos na divisão dos meio-pesados - sendo três pela vitórias e mais três por ter sido no round inicial.O combate começou melhor para Patricky Pitbull que se movimentou bem e foi controlando a distância. O brasileiro conectou uma joelhada voadora que balançou Clay Collard e, em seguida, conseguiu um knockdown ao acertar um cruzado limpo no americano. O potiguar esteve perto de encerrar o confronto, mas viu o adversário resistir e terminar o round recuperado.No segundo assalto, Patricky voltou apostando no “tudo ou nada” e trocou golpes no centro do cage. Clay, por outro lado, era melhor na luta em pé e passou a castigar o adversário, que sentiu os ataques. Mesmo consciente, o brasileiro não conseguia se defender e viu o árbitro Keith Peterson decretar o fim da luta, dando a vitória a Collard por nocaute técnico. Enquanto "Cassius" soma cinco pontos no peso-leve, o ex-campeão do Bellator inicia a jornada na competição zerado.Abrindo o evento, Marcelo Nunes teve grande performance e finalizou Jordan Heiderman com um armlock no primeiro round. A luta, no entanto, não foi válida pelo torneio dos pesados da temporada de 2024 da PFL MMA. Já na disputa no peso-leve, Bruno Robusto foi finalizado por Brent Primus no segundo round e, assim como Patricky Pitbull, vai precisar de um grande resultado na segunda e decisiva rodada da temporada regular.Impa Kasanganay derrotou Alex Polizzi por nocaute técnico no R1Rob Wilkinson derrotou Tom Breese por nocaute técnico no R1Clay Collard derrotou Patricky Pitbull por nocaute técnico no R2Michael Dufort finalizou Mads Burnell com uma guilhotina no R2Josh Silveira derrotou Sadibou Sy por nocaute técnico (lesão) no R1Antonio Cara de Sapato finalizou Simon Biyong com um mata-leão no R1Dovletdzhan Yagshimuradov derrotou Jakob Nedoh por nocaute técnico no R1Brent Primus finalizou Bruno Robusto com um mata-leão no R2Gadzhi Rabadanov derrotou Solomon Renfro por decisão unânime dos juradosElvin Espinoza derrotou Adam Piccolotti por nocaute no R1Marcelo Nunes finalizou Jordan Heiderman com um armlock no R1