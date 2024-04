HBT Jiu-Jitsu vai marcar presença no Coimbra International Cup - (Foto: Reprodução)

Publicado 11/04/2024 08:00

Faltando um mês para o Coimbra International Cup, que acontece no dia 11 de maio, em Portugal, as inscrições seguem abertas para o evento - através do site www.isbjj.com-, que será válido pela primeira etapa do Circuito Ibérico de Jiu-Jitsu, organizado por ISBJJA e CBJJD.



A expectativa é de centenas de atletas e grandes equipes presentes, entre elas a HBT Jiu-Jitsu, que através do faixa-preta Anderson Alves, líder do time, coordena um importante projeto social em Coimbra.