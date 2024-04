Bambam aproveitou para cutucar Belfort, que deve enfrentar Popó - (Foto: João Marcus/TATAME)

Publicado 10/04/2024 12:00 | Atualizado 10/04/2024 16:26

A luta entre Kleber Bambam e Acelino Popó Freitas, realizada no mês de fevereiro deste ano, definitivamente parou o Brasil. O combate agitou pessoas de diversas idades e virou assunto nacional, com o desfecho sendo favorável para o tetracampeão mundial, que nocauteou em apenas 36 segundos de disputa no main event do Fight Music Show.

Em conversa com à TATAME na Arnold South America 2024, no último fim de semana, Bambam classificou o duelo contra Popó como a “luta mais falada da internet”. Além disso, o campeão do BBB 1 aproveitou para mandar um recado para Vitor Belfort – que encaminha para ser o próximo adversário de Acelino Freitas.“Tive a luta com o Popó foi a mais falada da história da internet. O cara é um ídolo, tetracampeão, não tem o que falar, tem que respeitar a história do cara. Eu sou o cara da televisão, 22 anos nesse meio. Uniu o útil ao agradável”, disse o paulista, que seguiu:“Vitor Belfort, dá uma segurada, que você não vai vender (a luta contra o Popó) que nem eu, não. Fiz 36 televisões em dez meses. Segura! O pai chegou e o pai é o rei do marketing. Não adianta. O Vitor falou que a luta dele será mais falada que a minha luta com o Popó. Quero saber quantas televisões ele vai fazer. Mais de 36 televisões ele não vai fazer. Olha, foram 36 televisões, em 36 segundos eu perdi a luta, ganhei R$ 10 milhões e estou voando, fechando vários patrocínios”, encerrou.Apesar do revés para Popó, Bambam segue ativo nas redes sociais e se autodenominou como o “Rei do Marketing”. O influenciador de 46 anos também tem aproveitado para desafiar o youtube americano Jake Paul, que vai enfrentar Mike Tyson, no dia 20 de julho.