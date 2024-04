Jake Paul e Mike Tyson vão se enfrentar em duelo de Boxe que vai acontecer no dia 20 de julho - (Foto: Reprodução/Instagram)

Jake Paul e Mike Tyson vão se enfrentar em duelo de Boxe que vai acontecer no dia 20 de julho (Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 07/04/2024 19:00

O duelo entre o Youtuber e pugilista Jake Paul contra a lenda do Boxe Mike Tyson vai acontecer no dia 20 de julho, no estádio AT&T, em Arlington, no Texas (EUA), com transmissão ao vivo da Netflix. Desde que foi anunciado oficialmente, o confronto segue repercutindo bastante no universo das artes marciais.



Quem falou sobre o aguardado combate entre Jake Paul e Mike Tyson desta vez foi o ex-lutador e hoje treinador de MMA Cristiano Marcello, que participou do "Dos Nossos Podcast" e opinou a respeito do resultado do confronto, Para o líder da "CM System", Tyson sairá vencedor do duelo caso a luta seja realmente "séria".



"A luta será real? Se for real, Tyson vence. Vai cobrir de porrada. Ele tem '60 anos', mas tem uma mão de geladeira e (tem a) técnica. O Jake não vai nem encostar a mão nele. Por mais que o 'moleque' esteja treinando aquela coisa toda, não estamos falando de um super atleta. Quem é rei não perde a majestade", declarou Cristiano Marcello.