Luta de Boxe entre Jake Paul e Mike Tyson vai acontecer no dia 20 de julho, no Texas, EUA (Foto: Reprodução)

Publicado 06/04/2024 12:00

Os fãs estão cada vez mais ansiosos para a superluta de Boxe entre Mike Tyson e Jake Paul, que está programada para o dia 20 de julho, com transmissão ao vivo da Netflix. Nos últimos dias foram anunciadas as regras que vão balizar o confronto entre o ex-campeão mundial e o youtuber.



A luta terá oito rounds, com uma duração de tempo menor do que o normal. Ao invés dos três minutos tradicionais, cada parcial irá durar 2 minutos. O confronto também não terá a presença de juízes laterais, somando pontos ao término de cada assalto.