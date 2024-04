Igor Severino expôs que vem recebendo ameaças pelas redes sociais - (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC)

Publicado 04/04/2024 10:00

No último mês de março, Igor Severino fez a sua estreia pelo Ultimate ao entrar em ação no UFC Vegas 89, diante do compatriota André "Mascote". O desfecho, todavia, foi totalmente fora do esperado. O brasileiro, de apenas 20 anos, mordeu seu adversário durante a luta e o ato causou sua desqualificação da luta, sua demissão da companhia e até mesmo a perda do salário que teria direito a receber pela sua apresentação.



Após alguns dias de silêncio, Igor se pronunciou e reconheceu o grave erro que cometeu. No entanto, em entrevista ao site MMA Fighting, o paraense desabafou e disse que vem recebendo ataques virtuais "pesados" nos últimos dias por conta do ocorrido na luta contra André "Mascote". O atleta revelou também que ele e sua família foram alvos de ameaças e mensagens de ódio que vieram por meio das redes sociais.



"Comecei a tomar consciência novamente já no hotel, e já estava cortado (do plantel do UFC) ali. Minhas redes sociais estavam tomadas por comentários de ódio, mensagens maldosas, pessoas furiosas pelo que aconteceu e também ameaças. Comecei a digerir aquilo tudo e a me sentir mal também. Cometi um erro e peço desculpas a todos", disse Igor Severino, que seguiu.



"Estou triste, porque a internet está muito poluída. Cometi um erro e estou disposto a pagar por ele, reconheci o erro, mas eu não matei ninguém, não causei nenhum mal ou cometi nenhum crime, sabe? Ver as pessoas me ameaçando e ameaçando a minha família me entristece muito e me deixa apreensivo e com medo. Me deixa de coração partido", desabafou o jovem lutador, que sonha com um retorno ao UFC.



"Estou tentando processar tudo isso e voltar à minha vida normal. O que mais importa é estarmos bem com nós mesmos e voltarmos a trabalhar, a sair, a ter uma vida normal... Vou tentar ter uma segunda chance, tentar me recuperar e mostrar que isso não me define. Sempre fiz as coisas da maneira certa na minha vida, sempre trabalhando duro.



Abandonei minha família ainda adolescente e fiquei dois anos sem ver meus pais e meu irmão, trabalhando pelo meu sonho, e consegui chegar ao Contender (Series) e ao UFC. Isso foi um sonho que se tornou realidade e agora acabou assim. Isso me machuca por dentro. Posso ter um longo futuro na organização, mas assumirei meus erros e tentarei voltar", finalizou.