Bruno "Guerra" Fontes é a nova contratação do Bellator, hoje junto da PFL MMA(Foto: Jungle Fight)

Publicado 02/04/2024 09:00 | Atualizado 02/04/2024 11:48

Ex-campeão peso-pena do Jungle Fight, Bruno "Guerra" Fontes teve sua estreia no Bellator marcada. O paulista radicado no Ceará vai lutar no dia 17 de maio, em Paris (FRA), contra o francês Asael Adjoudj, que vem de quatro vitórias na organização.



Invicto na carreira, Bruno "Guerra" venceu todas as sete lutas que disputou como profissional, quadro delas por nocaute, duas por finalização e uma por decisão. Por sua vez, o francês também venceu sete vezes, mas perdeu uma, logo na estreia.



"Venho acompanhando e analisando e estudando as lutas e o estilo de combate dele. É um lutador técnico, completo, muito bem ranqueado e que também está em ascensão. É um excelente oponente para a minha estreia", acredita o brasileiro.



A última atuação de Bruno "Guerra" foi em dezembro de 2022, quando defendeu o cinturão do Jungle Fight ao vencer o hoje campeão da mesma categoria Willian Colorado. Segundo ele, o período sem luta serviu para se preparar ainda mais.



"Eu estava muito ansioso, mas o tempo de espera veio para me ensinar a lidar com essa ansiedade de lutar, com a alta performance e também a dar o meu melhor um dia de cada vez até que este grande dia chegasse", afirma.



"Sempre soube que eu iria evoluir a cada luta e a cada processo. Mas esse processo me levou a me encontrar ainda mais comigo mesmo e me aproximou ainda mais da minha natureza de combate", completou.