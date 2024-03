Popó e Belfort ainda buscam acordo para lutar sair do papel - (Foto: Reprodução)

Popó e Belfort ainda buscam acordo para lutar sair do papel(Foto: Reprodução)

Publicado 30/03/2024 16:00

O duelo entre Acelino Popó Freitas e Vitor Belfort não foi confirmado e ainda existe um claro impasse em relação ao peso limite em que a luta pode acontecer no Boxe. No entanto, ambos seguem se provocando por meio das redes sociais, o que vem deixando os fãs cada vez mais na expectativa por um aguardado encontro entre as lendas dentro do ringue.



No último sábado (23), em Florianópolis, Acelino entrou em ação no evento Danki Fight Show e, em mais uma luta de exibição, levou a melhor sobre o empresário Guilherme Grillo no terceiro round, após a equipe de Guilherme jogar a toalha em sinal de desistência.



Depois do confronto, por meio das redes sociais, o tetracampeão mundial de Boxe voltou a deixar claro que tem Vitor Belfort em sua mira. Por meio de uma publicação em sua conta oficial no Instagram, o baiano divulgou um vídeo com a seguinte legenda: "+ 1 (adversário) pra conta! Agora pode vir, Belfort. Você é o próximo", escreveu a lenda do Boxe.