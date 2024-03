Luta de Boxe entre Jake Paul e Mike Tyson vai acontecer no dia 20 de julho, no Texas, EUA - (Foto: Reprodução)

Publicado 27/03/2024 10:00 | Atualizado 27/03/2024 11:20

Em alta no Boxe, Jake Paul está próximo de ter o seu principal desafio na modalidade. No dia 20 de julho, em Arlington, no Texas (EUA), o Youtuber norte-americano terá pela frente a lenda Mike Tyson, que ao longo de uma vitoriosa carreira de 20 anos no Boxe profissional, se consolidou como um dos nocauteadores mais temíveis da história dos esportes de combate, com vitórias épicas e devastadoras sobre os seus adversários.



O combate, que será transmitido ao vivo pela Netflix para milhões de pessoas, ainda não teve divulgados os detalhes sobre as regras sob as quais Jake Paul e Mike Tyson irão competir. No entanto, ambos parecem estar dispostos e levando a sério o desejo de nocautear. No caso de Paul especificamente, ele tem o intuito de dar a Tyson a chance de ser o primeiro homem a colocá-lo em posição de contagem.



“Estou mordendo muito. Este é, definitivamente, o adversário mais difícil, mais selvagem e letal, independentemente da idade, porque o poder é a última coisa que falta. Mas a reação e a recepção disso são insanas. Quase não consigo acreditar, é muito surreal e estou muito, muito grato por tudo isso. Nós vamos ver”, disse Jake Paul, que seguiu:



“Quero ver o quão forte ele bate. Mike, eu realmente quero ver isso, mano. Vamos ver todas as lendas, ou mitos, porque você é o ‘Iron Mike’, mas eu tenho um queixo de ferro, as pessoas sabem disso. Eu tiro fotos. Acho que as pessoas estão subestimando minha capacidade de lidar com o poder (de nocaute) dele, e isso é algo que tornará tudo ainda mais interessante”, finalizou Jake, em declaração que aconteceu durante o seu podcast, o “BS com Jake Paul”.