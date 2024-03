Belfort criticou Popó, mas acabou envolvendo Frota nesta rivalidade - (Foto: Reprodução)

Belfort criticou Popó, mas acabou envolvendo Frota nesta rivalidade (Foto: Reprodução)

Publicado 24/03/2024 15:00

A rivalidade entre Acelino Popó Freitas e Vitor Belfort parece ficar cada vez mais acirrada. Na última quinta-feira (21), o tetracampeão mundial de Boxe fez um vídeo no Instagram e anunciou que aceitava o desafio para uma luta na nobre arte contra o ex-UFC, ainda sem uma data definida para acontecer.



Há algum tempo, Popó e Belfort trocam farpas, mas isso se intensificou no último mês de fevereiro, quando o baiano enfrentou e nocauteou Kleber Bambam em apenas 36 segundos. No dia do evento, Vitor fez um novo desafio ao ídolo do Boxe.

Anteriormente, em abril de 2023, durante uma entrevista ao "PVT", Belfort declarou que o pugilista só se importava com a "fama" e que poderia seguir os passos de Alexandre Frota, que posou nu para a "Revista G": "O Popó daqui a pouco vai virar stripper, capa da 'Revista G', ficar igual o Alexandre Frota. Tem que parar com esse negócio de fama. O grande segredo do lutador é lutar, não só aparecer", disparou "Phenom".Frota, que é ator, diretor de TV e ex-deputado, não perdeu a chance de responder mais recentemente. O amigo de Popó citou o fato de a esposa de Vitor, Joana Prado, também ter feito fotos nua para a "Playboy"."Qual é Vitor, nem parece que me conhece. Já te ajudei tanto na sua vida, você lembra ou já esqueceu? Deve ter esquecido, você faz isso com todo mundo. Como fez com o Carlson (Gracie), traiu o Carlson. Esse não é o assunto aqui", disse Frota, que seguiu:"Você está falando que fotografar para 'Revista G' é stripper. Você lembrou da minha 'Revista G', tendo uma 'Playboy' dentro de casa. Aliás, com todo respeito à sua esposa, a quem eu admiro e gosto, ela fez o mesmo número de capas que eu fiz (cinco capas), tanto ela na 'Playboy', quanto eu na 'G'. Eu nunca recriminei", apontou.Nesta semana, durante participação no programa "Chumpim", da rádio "Metropolitana", Frota relembrou toda a polêmica e afirmou que não toparia uma luta contra Vitor por não ser um lutador profissional. No entanto, declarou que não tem "medo" de um encontro com o ex-campeão do UFC: "Aí, eu vou tirar satisfação com ele (se o Vitor for tirar satisfação), e a porrada come. Mas aí é diferente. Se ele vier para sair na mão, eu sairia na mão com ele. Vou fazer o quê?", disparou.