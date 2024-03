Duelo de Boxe entre Popó e Belfort pode se tornar realidade - (Foto: Reprodução)

Publicado 22/03/2024 18:00

Em um primeiro momento, por meio de declarações em redes sociais e em entrevistas, Acelino Popó Freitas deixava claro que não tinha a intenção de fazer uma luta de Boxe contra Vitor Belfort, que vem lhe desafiando ao longo das últimas semanas. No entanto, ao que tudo indica, o tetracampeão mundial se irritou com as constantes provocações feitas pelo ex-campeão do UFC e, na última quinta-feira (21), aceitou enfrentar o "Fenômeno" em um combate na nobre arte.



"Vivo recebendo vários desafios e um deles foi de Vitor Belfort. É um cara que está apagado, que está na merd* aí, no mundo da luta ninguém gosta desse cara, ninguém vai com a cara desse cara insuportável, e me desafiando, falando besteira, começou a falar da minha vida pessoal, até da minha estética. Sabe aquela coisa agressiva e chata? Ele começou igual a Bambam. E por ter começado igual a Bambam, vai cair igual a Bambam! Velho, eu aceito o seu desafio e vou te pegar. Pode aguardar", disparou Popó, em vídeo publicado em sua conta oficial no Instagram.