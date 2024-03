Craques da CMSystem vão defender sequência de vitórias no LFA - (Foto: Divulgação)

Craques da CMSystem vão defender sequência de vitórias no LFA(Foto: Divulgação)

Publicado 21/03/2024 16:00 | Atualizado 21/03/2024 20:18

A CMSystem terá dois representantes no LFA 179, que acontece neste sábado (23/03) no Rio de Janeiro. Na luta principal, Geraldo "Luan Santana" Neto defende o cinturão dos meio-médios contra Vanilto Antunes; enquanto, ainda no card principal, Erick "Sabugo" Visconde enfrenta João Pedro Saldanha nos pesos-galos.



Líder da equipe, Cristiano Marcello não se limitou ao recente camp feito por seus atletas para mostrar a sua confiança quanto ao que os aguarda no próximo sábado, mas exaltou toda a trajetória dos pupilos para basear sua expectativa.



"É um trabalho de uma carreira inteira. Os dois estão mais que prontos, estão experientes e numa forma física perfeita", enfatizou o treinador.