Karatê mais uma vez estará em destaque no Arnold South America - (Foto: FPK)

Karatê mais uma vez estará em destaque no Arnold South America (Foto: FPK)

Publicado 20/03/2024 12:00 | Atualizado 20/03/2024 22:14

Maior evento multiesportivo da América do Sul - e o maior ponto de encontro dos setores de nutrição, fitness, esportes e saúde -, o Arnold South America completa 10 anos em 2024 e, junto a ele, o Karatê também faz aniversário, participando da feira no Brasil desde a sua criação, em 1993.



Em sua décima edição, o Arnold South America está marcado entre 5 e 7 de abril, no Expo Center Norte, em São Paulo. E no domingo (7), será a vez do Karatê Arnold 2024 roubar a cena no Fight Pavilion - espaço destinado às lutas e artes marciais.

Sob organização da Federação Paulista de Karatê (FPK) e inscrições no site www.fpk.com.br, o campeonato vai classificar os quatro primeiros para as finais do Campeonato Paulista 2024. Um dos responsáveis pelo evento, Evandro Teles comentou sobre os preparativos para a edição comemorativa."São 10 anos de Arnold no Brasil e 10 anos de Karatê no Arnold. Toda a comunidade brasileira sabe que estamos falando de um torneio que é tradição, além de evoluir em infraestrutura e importância a cada ano. Este ano estamos desenhando um evento com as categorias principais (sênior) e também uma ampliação das masters (veteranos). Somado a isso, iremos comemorar 50 anos da Federação Paulista de Karatê (FPK), um momento especial para todos nós".Com poucas vagas, a competição deve reunir a nata do esporte brasileiro em São Paulo, comprovando a alta procura e a força da modalidade no país, em especial com o apoio do Arnold South America."O Arnold é um evento que fazemos questão de ter em nosso calendário. Ele conecta nossos atletas de alto rendimento com muitas marcas, e o nosso torneio sempre chama atenção em números e infraestrutura dentro do Fight Pavilion. Para nós, é importante que o grande público conheça a modalidade. O Karatê é uma das lutas mais bonitas e empolgantes de se assistir, e ali estaremos com atletas que representaram, representam ou representarão o Brasil em eventos internacionais", encerrou Evandro.Organização: FPK - Federação Paulista de KaratêResponsável: Evandro Eduardo TelesE-mail: eteles@bardari.com.br