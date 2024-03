Tadeu Mendes faturou três medalhas de ouro na última etapa do Campeonato Mineiro de Jiu-Jitsu - (Foto: LMJJ)

Tadeu Mendes faturou três medalhas de ouro na última etapa do Campeonato Mineiro de Jiu-Jitsu (Foto: LMJJ)

Publicado 20/03/2024 09:00 | Atualizado 20/03/2024 21:46

No próximo fim de semana (23 e 24/03), o Ginásio Poliesportivo Osvaldo Sad, em Manhuaçu-MG, será palco da segunda etapa do Campeonato Mineiro de Jiu-Jitsu 2024 - organizado pela LMJJ (Liga Mineira de Jiu-Jitsu). Com lutas Gi & No-Gi, além de maior peso na disputa pelo ranking e as passagens internacionais, o evento tem tudo para repetir o sucesso da primeira etapa, que agitou Visconde do Rio Branco no início de fevereiro.



A expectativa é por grandes equipes e atletas presentes, entre eles Tadeu Mendes, campão do ranking faixa-preta da LMJJ em 2023. Em busca de mais títulos na atual temporada, o representante da equipe Rockys JJ projetou a competição.



"Estou muito animado para a segunda etapa do Campeonato Mineiro. Na primeira deu quase tudo certo, consegui três medalhas de ouro e uma de prata, faltou só vencer o absoluto com quimono. Fiz 13 lutas, com 12 vitórias, sendo parado só na final do absolto, mas fiquei satisfeito com o meu desempenho. Tenho me preparado ainda mais, comendo melhor, treinando muito, fazendo preparação física, então acho que chego mais preparado", analisou Tadeu, que continuou:



"Fui líder do ranking faixa-preta em 2023 e vou buscar essa liderança de novo este ano, quero o ranking geral também, pois vale passagem para o Mundial de Jiu-Jitsu. O foco é esse: conseguir pontuar bem nos absolutos e ganhar as categorias para terminar a temporada na frente. E além da passagem para o Mundial, também vale inscrição para o Brasileiro, free pass na LMJJ, entre outros benefícios".



Em sua corrida para somar pontos, Tadeu já está inscrito nos absolutos Gi & No-Gi da segunda etapa do Campeonato Mineiro. A missão de somar dois ouros não será fácil, mas Tadeu aposta nos treinos e no apoio dos parceiros da Rockys JJ para chegar lá.



"Estou treinando pesado, subindo de categoria. Sem quimono vou manter até 77kg, mas de quimono passei para 82kg, então vou conseguir lutar sem ter que fazer corte de peso. No último campeonato eu senti um desgaste muito grande, desidratação, tive câimbras e isso tudo atrapalhou o meu desempenho, mesmo que eu não tenha perdido por causa disso em si. Para a segunda etapa, porém, não terei esses problemas. Vou para fazer bagunça em meio aos pesadões e buscar os títulos".