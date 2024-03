Meninas do Botafogo Judô deram um show na competição - (Foto: Divulgação)

Publicado 19/03/2024 08:00 | Atualizado 19/03/2024 13:23

O Botafogo Judô conquistou 23 medalhas no Torneio de Abertura da Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro, realizado no último final de semana, na Arena da Juventude, em Deodoro-RJ. Mais que isso, o clube de General Severiano classificou 12 atletas para o Campeonato Brasileiro Regional, no início de abril, também no Rio.



Das 23 medalhas conquistadas pelo exército alvinegro neste torneio de abertura que dá início ao calendário Federação de Judô Estado do Rio de Janeiro, três foram de ouro, sete de prata e 13 de bronze. Ao todo, a competição reuniu quase 900 atletas e as principais equipes fluminenses.