Wushu Sanda mais uma vez será atração no Arnold South America (Foto: Divulgação)

Publicado 18/03/2024 07:00 | Atualizado 18/03/2024 17:33

Falta pouco, e no mês que vem, a FBRWS (Federação Brasileira de Wushu Sanda) retorna para a Copa Brasil de Wushu Sanda, uma das atrações do Fight Pavilion– espaço destinado às lutas e artes marciais – noArnold South America 2024. A expectativa da organização é que dezenas de atletas participem da competição no dia 7 de abril, aberta a não filiados da Federação e para todas as categorias de faixa, idade e peso.Mestre na modalidade epresidente da FBRWS, Lincoln Albuquerque projetou o evento, que irá reunir competidores de diversos estados do Brasil e estrangeiros em todas as categorias de idade e peso, nas disputas Wushu Sanda Amador e Wushu Sanda Super Fight."A nossa expectativa está bem grande. Como em todos os anos anteriores, recebemos muitos atletas e esta edição com certeza será diferenciada pelo nível técnico e formato do evento. Será a nona participação nossa em dez anos de Arnold South America, começamos em 2014, ainda no Rio de Janeiro, e de lá pra cá a evolução foi enorme, tanto na quantidade de atletas quanto na qualidade técnica dos lutadores".