Fãs e lutadores sergipanos tiveram motivos de sobra para comemorar - (Foto: Jungle Fight)

Publicado 17/03/2024 19:00 | Atualizado 18/03/2024 10:22

Os sergipanos Willian Colorado e Anderson "Astro da Maldade" venceram as aguardadas disputas de cinturão do Jungle Fight 124, realizado neste sábado (16/03) na capital sergipana. Para Colorado, o triunfo contra Daniel "Bulldog" na luta principal da noite valeu a manutenção do título dos pesos-penas; já para "Astro da Maldade", que superou César Augusto, representou a conquista da coroa de campeão dos pesos meio-médios.



Colorado entrou no cage com a missão de manter o cinturão dos penas no estado. O duelo foi contra o mineiro Daniel "Bulldog". O campeão fez valer a sua maior envergadura e dominou os cinco rounds de combate, sempre levando perigo com seus golpes e levantando o público com suas firulas. No final, Colorado até tomou um susto, caindo sentado no chão após um golpe do desafiante, mas logo se recuperou e confirmou a vitória, que veio por decisão unânime.



Após uma encarada tensa na véspera do combate, Anderson "Astro da Maldade" e César Augusto entraram no cage com os ânimos à flor da pele. E o duelo correspondeu às expectativas, com três rounds intensos e sangrentos. Melhor para o anfitrião, que conseguiu definir a luta no terceiro round ao impor um castigo no ground and pound sobre o rondoniense. Com a vitória, que fez o ginásio estremecer, "Astro da Maldade" conquistou o cinturão dos meio-médios, que estava vago.