Luta de travesseiros estará mais uma vez no Arnold South America, que completa 10 anos em 2024 (Foto: Divulgação)

Publicado 19/03/2024 16:00 | Atualizado 19/03/2024 17:25

O esporte Pillow Fight Championship (luta de travesseiros) retorna ao Brasil em uma competição que será realizada nos próximos dias 5 e 7 de abril, durante o Arnold South America 2024, maior evento multiesportivo de nutrição, saúde, bem-estar, fitness e negócios da América do Sul, no Expo Center Norte, em São Paulo - e que está completando 10 anos no Brasil.



Diferentes das lutas tradicionais, atletas de MMA e Jiu-Jitsu utilizam travesseiros ao invés de luvas, e os lutadores inscritos irão concorrer a um prêmio total de mil dólares (no masculino e no feminino). Essa edição contará ainda com apresentação das crianças (na sexta feira, dia 5), além de um espaço exclusivo para atletas de todas as modalidades treinarem e experimentarem o esporte.



A competição batizada de luta de travesseiros no Brasil é organizada pela Federação Paulista de Pillow Fight (FPPF), entidade criada em 2023 por Jessica Costa (presidente da FPPF), Yves Carbinatti, Álvaro Aguiar e Steve Williams, e que conta com o apoio dos patrocinadores Grupo Rinna e SCCG Management.

Luta de travesseiros entre crianças será uma das atrações do evento (Foto: Divulgação)

Segundo a presidente da Federação, Jessica Costa, o retorno do Pillow Fight em um evento como Arnold South America é a demonstração de como o esporte vem crescendo no Brasil. "Em 2023 tivemos uma repercussão muito positiva, com a criação da FPPF, procura pela modalidade e participação de diversos atletas nas competições. E esperamos repetir o sucesso este ano, pois teremos a maior edição já exibida no Brasil", explicou a representante da entidade. Ela reforça que é fundamental um olhar diferenciado sobre o PFC e nesse sentido a contribuição da FPPF é incentivar para que mais lutadores pratiquem o esporte.



O Pillow Fight (luta de travesseiros), que se originou no estado da Flórida (EUA) em 2018, acontece dentro de um ringue, octógono ou plataforma apropriada para o combate. O campeonato chama a atenção pelo fato de proporcionar uma disputa séria com um objeto que geralmente é usado para 'guerras' na infância, mas com atletas profissionais no PFC, público, ringue e premiação para os vencedores.

O CEO do Pillow Fight Championship, Steve Williams, explica que o projeto começou com a ideia de desenvolver um esporte de luta real que atrairia um público familiar pelo mundo, combinando a utilização do travesseiro e lutadores de MMA e Jiu-Jitsu experientes com regras rígidas.



“Os lutadores não gostam de ter seus ossos quebrados e tem muita gente que não quer ver violência e sangue, e sim, uma boa competição que envolva entretenimento e estratégias de pontuação diferenciadas. O atleta então não precisa usar propriamente a sua força, mas dominar seu cérebro e habilidades com o travesseiro para tornar a luta competitiva, diferente das outras modalidades de combate”, afirmou Steve.



SERVIÇO:



I Pillow Fight Championship (luta de travesseiros) no Arnold South America 2024



Data: 5 e 7 de abril

Sexta-feira: PFC Kids

Sábado e domingo: PFC Adulto

Horário das lutas: das 13h30 às 18h

Local: Expo Center Norte – Octógono Pillow Fight – entre avenida E / F

> Rua José Bernardo Pinto, nº 333 - Vila Guilherme, São Paulo - SP, 02055-000

Ingressos: https://arnold.savagetpromocoes.com.br/



Obs: crianças até 12 anos não pagam o ingresso do evento; para tanto, precisam estar acompanhados dos pais ou responsável