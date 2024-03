Bebezão foi um dos grandes destaques do BJJ Storm 7 - (Foto: João Marcus)

Bebezão foi um dos grandes destaques do BJJ Storm 7 (Foto: João Marcus)

Publicado 19/03/2024 14:00 | Atualizado 19/03/2024 15:59

No último fim de semana (16 e 17/03), o SESC Contagem, em Minas Gerais, recebeu a sétima edição do BJJ Storm, um dos principais eventos de Jiu-Jitsu de país e que bateu seu recorde de inscritos: 1328 atletas e 147 academias.



Entre as equipes, a campeã no adulto/master foi a Gracie Barra BH, com a Gracie Barra Centro em segundo e a Caio Gregório Team na terceira posição. No kids, o título ficou com a Sapo Team, seguida pelo CT Cristiano Maia e o CT Elo, respectivamente.

Nas disputas dos absolutos - com premiação em dinheiro para os campeões -, destaque para Fábio Lucas, o "Bebezão", faixa-marrom da Fratres JJ e ouro duplo no masculino adulto faixas-marrom/preta. Além dele, Kauê Gomes (Gracie Barra BH) na faixa-roxa, Kayo Augusto (Sapo Team) na faixa-azul e Edgar Geraldo (Cassão Team) na faixa-branca também venceram o peso aberto.



Já entre as mulheres, o show ficou por conta de Any Karoline (Gracie Barra Santa Inês) e Michele Chaves (Gracie Barra Brasil Industrial), campeãs do absoluto nas faixas azul/roxa e branca, respectivamente.



Superlutas kids No-Gi foram uma atração à parte, com grande sucesso (Foto: João Marcus)

Bebezão comemora resultado



Em sua campanha até o ouro duplo, Bebezão finalizou todos os seus adversários na faixa-marrom pesadíssimo. E no peso aberto - faixas-marrom/preta -, o primeiro lugar veio após quatro triunfos, numa verdadeira trajetória de sucesso.



"Graças a Deus eu consegui me sair bem, fui campeão pesadíssimo na marrom e absoluto na marrom/preta, onde fiz quatro lutas duríssimas. Estou feliz não só pelo resultado, mas também por acompanhar o crescimento do BJJ Storm. Na minha opinião, já é o maior evento de Minas Gerais e só tende a crescer, principalmente por conta da valorização dos atletas e do ranking para disputar o Mundial da IBJJF", comentou.



Após o BJJ Storm 7, primeiro evento de 2024, a organização retorna nos dias 25 e 26 de maio, quando irá acontecer mais uma edição com disputas Gi & No-Gi.



RESULTADOS POR EQUIPES:



> Adulto/master



1- Gracie Barra BH

2- Gracie Barra Centro

3- Caio Gregório Team



> Kids



1- Sapo Team

2- CT Cristiano Maia

