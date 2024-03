Vascaínos querem estar em ação em Paris-2024 - (Foto: Divulgação)

Publicado 19/03/2024 11:00 | Atualizado 19/03/2024 13:27

As próximas semanas serão decisivas para os judocas do Club de Regatas Vasco da Gama, Luana Carvalho e Pedro Medeiros, que viajaram para a Europa com a seleção brasileira principal para um período de treinamentos e competições dentro do Circuito Mundial de Judô visando a classificação para as Olimpíadas de Paris.



As disputas por pontos para o ranking internacional iniciam no dia 23, no Grand Slam de Tibilisi, na Geórgia. Em seguida, os judocas vascaínos farão parte do treinamento de campo internacional de Tibilisi, onde estarão reunidos representantes de diversos países e escolas do Judô.