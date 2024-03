Jamahal Hill disse que se vê em condições de nocautear Alex Poatan - (Foto: Reprodução)

Jamahal Hill disse que se vê em condições de nocautear Alex Poatan(Foto: Reprodução)

Publicado 20/03/2024 17:00 | Atualizado 20/03/2024 21:47

Muito aguardada pelos fãs de MMA, a disputa de cinturão meio-pesado entre Alex Poatan e Jamahal Hill vai acontecer no próximo mês de abril, mais precisamente no dia 13, na luta principal do UFC 300, em Las Vegas (EUA). Atual dono do cinturão, o brasileiro é visto como favorito para o confronto, mas sabe que terá um duro desafio pela frente.



Ex-campeão dos meio-pesados, Jamahal Hill só deixou o posto de detentor do título por conta própria, ao sofrer uma grave lesão no tendão de Aquiles e optar por abrir mão da cinta, com o intuito de não "travar" o andamento da categoria com o longo período que precisou ficar inativo. Agora, totalmente recuperado, o americano quer recuperar o cinturão que conquistou em janeiro de 2023, ao derrotar Glover Teixeira, mentor e amigo pessoal de Poatan.